Опубликовано: 2:00, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Эс-Сувейра, ранее известная как Могадор, ежегодно принимает тысячи туристов. Разбираемся, какие интересные и необычные места, кроме Атлантического океана и пляжей, можно найти в Сувейре.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, почему в Марокко лучше ехать в феврале.

Название города Эс-Сувейра происходит от уменьшительной формы арабского слова, означающего "маленькая стена". Город на берегу Атлантического океана был основан марокканским султаном из династии алавитов Мохаммедом бин Абдаллахом. Эс-Сувейра имеет площадь всего 90 квадратных километров и расположена в 184,3 км от Марракеша, пишет Morocco World News. Рассмотрим интересные места, которые можно найти в Эс-Сувейре:

Фестиваль Гнауа

Проводить фестиваль начали в 1997 году для популяризации музыкальной культуры гнауа во всем мире. Сейчас фестиваль ежегодно проводится в июне и принимает музыкантов различных жанров, а не только гнауа. Фестиваль собирает людей со всех уголков мира и принимает 500 тысяч посетителей каждый год всего за четыре дня.

Побережье Эс-Сувейры

На берегу Эс-Сувейры много чем можно заняться. Помимо очевидных вариантов - плавания или принятия солнечных ванн – можно также прогуляться по берегу и насладиться захватывающей дух обстановкой. Если во время путешествия вы захотите приключений, то катание на лошадях и верблюдах доступно по скромной цене. В кафе с видом на море можно сделать выпить мятного чая, наслаждаясь прекрасным видом. Главное, не пропустите захватывающее сияние заката.

Медина

В большинстве марокканских городов есть собственная медина - старейшая часть города. В медине Эс-Сувейры, а именно в порту Скала, привлекают внимание крепостные валы. Шум и суматоха оживленной торговли делают улицы Медины уникальными. В кафе здесь особая атмосфер. Не забудьте попробовать "амлу", густую коричневую пасту на основе миндаля, используемую в качестве соуса или пасты. Паста изготовлена из молотого поджаренного миндаля, смешанного с медом и аргановым маслом.

Крепостная башня Бордж-эль-Бармил

Это лучшее место, где можно насладиться видом на весь город за разумную плату. С одной стороны можно увидеть порт и медину, а с другой – океан. По мнению туристов, лучшее время для посещения крепости - будние дни.

Воскресный рынок под открытым небом

Прогулка по традиционным марокканским рынкам - это уникальный опыт. Продавцы открывают магазины, толкают тележки и раскладывают товар прямо на земле, тем самым строя лабиринты. Этот базар представляет собой блошиный рынок, где продаются одежда, книги, украшения, бытовая техника и мебель. Если вы не знаете, как туда добраться, следуйте направлению, предложенному одним туристом: "Вам придется выйти из старого города из Баб Дукала. Вы должны идти прямо вдоль конных экипажей и пройти мимо заправки, а затем увидите улицу, полную киосков и торговцев".

Площадь Мулай Хасан

Площадь Мулай Хассан - еще один краеугольный камень Эс-Сувейры. Здесь вы можете посмотреть выступления уличных артистов, увидеть крепостную башню и пообедать в ресторанах с видом на море. Особенно вкусны сардины, приготовленные на гриле. Если пойти в противоположную сторону от ресторанов, то можно попасть в рыбацкий порт, где летают чайки.

Как добраться

Автомобиль стал здесь наиболее часто используемым средством передвижения на любые расстояния. Автобус также остается одним из самых популярных способов передвижения по стране. Еще один способ приехать в Эс-Сувейру, который есть далеко не во всех городах, это аэропорт. При этом в город до сих пор нельзя приехать на поезде, но этот проект еще впереди.