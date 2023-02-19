Опубликовано: 17:37, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Компания "Газпром" активно занимается поиском новых рынков для российского газа, запасов которого хватит на многие годы, рассказал Алексей Миллер. По его словам, самое перспективное направление - Азия, газовый рынок которой развивается динамичнее всего в мире. В скором времени компания приступит к прокладыванию новых магистральных газопроводов.

"Газпром" активно работает над осваиванием новых рынков для российского газа, рассказал глава компании Алексей Миллер на "России-1" в телепередаче "Москва. Кремль. Путин".

Диверсификация поставок российского газа

По словам Миллера, диверсификация газовых поставок - обязательное направление развития: держать все яйца в одной корзине недопустимо.

Он пояснил, что Россия обладает такими ресурсами природного газа, что их хватит на долгие годы, поэтому ребром встает вопрос выхода на новые рынки.

Соответственно, обратил внимание глава компании, в ближайшее время "Газпром" начнет прокладывать новые магистральные газопроводы.

Азиатский рынок газа

Миллер указал, что азиатский газовый рынок сейчас развивается активнее всего в мире.

Руководитель "Газпрома" обратил внимание на рост потребления газа в этом регионе. По его словам, перед российским газом открываются масштабные перспективы на этом направлении.

"Газпром" - мировой лидер

Алексей Миллер напомнил, что компания лидирует на мировом энергетическом рынке: "Газпром" прокладывает лучшие магистральные газопроводы и в целом серьезно опережает конкурентов.

Глава компании добавил, что таких компетенций, как у "Газпрома", нет ни у одной компании мира.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Александр Новак рассказал, что в прошлом году экспорт российского газа за рубеж сократился на четверть. Добыча при этом снизилась на 11%.