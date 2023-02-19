Опубликовано: 15:49, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Анкара: Азербайджан своей спасательной работой в пострадавших от землетрясения районах продемонстрировал пример братства

Спасатели из Азербайджана показывают пример братства в юго-восточной части Турции каждый день, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Глава ведомства выразил благодарность азербайджанским спасателям за их спасательную миссию в пострадавших от мощных землетрясений районах.

Он подчеркнул, что в Кахраманмараше (город, сильно пострадавший от стихийного бедствия) об азербайджанских спасателях говорят как о героях. Сойлу напомнил, что представители МЧС Азербайджана спасли многих людей из-под завалов.

Помощь Азербайджана

Напомним, как писал "Вестник Кавказа", после землетрясения на юго-востоке Турции президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил в срочном порядке оказать помощь для ликвидации последствий землетрясений. В пострадавшие районы были направлены борты со спасателями. Глава государства назвал случившееся в Турции большой трагедией.

В результате землетрясения в юго-восточной части Турции погибли свыше 40 тыс человек. Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, это самое мощное с 1939 года землетрясение.