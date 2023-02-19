Опубликовано: 13:30, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Орхан Татар заявил, что сисло афтершоков в Турции с момента мощных землетрясений достигло 6 тыс случаев.

Глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Орхан Татар раскрыл число произошедших за последние 12 дней афтершоков в Турции.

Он заявил, что с момента двух мощных землетрясений в Турции количество новых афтершоков достигло 6 040.

Татар добавил, что магнитуда одного афтершока достигала 6,6, в то время как около 40 случаев составляли магнитуду от 5 до 6 баллов.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", мощные землетрясения потрясли юго-восток Турции, в результате жертвами подземных толчков стали десятки тыс человек.