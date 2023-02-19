РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Верхний Ларс вновь открылся для всех машин

Верхний Ларс вновь открылся для всех машин
Военно-грузинская дорога возобновила свою работу после временного закрытия в субботу из-за непогоды.

В Верхнем Ларсе сняли временный запрет на передвижение грузовых машин, сейчас дорога доступна для всех, сообщает пресс-служба МЧС Северной Осетии.

В субботу ночью дорогу пришлось закрыть из-за неблагоприятных погодных условий. При этом чуть ранее запрет на передвижение большегрузов был снят.

Напомним, военно-грузинская дорога является единственной сухопутной дорогой, которая соединяет Россию с Грузией и Арменией.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о проблемах, которые происходят на пропускном пункте "Верхний Ларс".

Читайте нас в Дзен Новости Google News
990 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version