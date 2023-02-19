Опубликовано: 11:40, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Военно-грузинская дорога возобновила свою работу после временного закрытия в субботу из-за непогоды.

В Верхнем Ларсе сняли временный запрет на передвижение грузовых машин, сейчас дорога доступна для всех, сообщает пресс-служба МЧС Северной Осетии.

В субботу ночью дорогу пришлось закрыть из-за неблагоприятных погодных условий. При этом чуть ранее запрет на передвижение большегрузов был снят.

Напомним, военно-грузинская дорога является единственной сухопутной дорогой, которая соединяет Россию с Грузией и Арменией.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о проблемах, которые происходят на пропускном пункте "Верхний Ларс".