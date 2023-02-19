Опубликовано: 11:16, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Баку ожидает роста товарооборота с Израилем и продолжения двусторонней работы по реализации совместных проектов.

Рост товарооборота между Азербайджаном и Израилем в 2023 году ожидается, сообщил учредитель азербайджано-израильской торговой палаты Алекс Каплун.

Он отметил, что увеличение товарооборота пойдет на пользу обеим странам и улучшит двусторонние отношения. По его словам, сегодня наблюдается потенциальный рост в области частного товарооборота.

Также Каплун напомнил, что сейчас компании двух стран активно сотрудничают, продолжают реализовывать совместные проекты в сельскохозяйственной сфере и подписывают договора и соглашения.

Кроме того, он видит в ближайшие три года рост товарооборота с Азербайджана и Израиля.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа, Каплун заявлял, что Израиль планирует реализовать различные экономические проекты в Азербайджане.