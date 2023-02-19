Опубликовано: 10:45, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

ГУВД Ташкента ищет волонтеров, которые помогут охранять безопасность туристов. Требуются граждане Узбекистана 18-45 лет с хорошей физподготовкой и знанием иностранных языков.

Волонтеры помогут охранять общественный порядок и безопасность туристов на популярных туристических объектах в Ташкенте, ГУВД столицы Узбекистана набирает добровольцев.

В обязанности общественного помощника будет входить обеспечение безопасности туристов и охрана общественного порядка. Волонтер должен знать иностранные языки - русский и английский, и обладать хорошей физической подготовкой. Рассматриваются заявки от кандидатов 18-45 лет с положительной характеристикой с места учебы или проживания, без судимостей и профилактического учета в ОВД.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Узбекистане будет запущено движение за здоровый образ жизни.