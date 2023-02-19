Опубликовано: 10:15, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Азербайджана сообщил о готовности Баку нормализовать отношения с Тегераном после наказания причастных к теракту в посольстве Азербайджана в Иране.

Баку и Тегеран смогут нормализовать свои отношения, но после того, как иранское руководство накажет людей, причастных к совершению нападения на азербайджанское посольство в Иране, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Это был организованный теракт против дипмиссии Азербайджана. Террориста не разоружали в течение 30-40 минут, приезжала и уезжала полиция и служба безопасности, но ему дважды дали войти в здание посольства, убить одного из охранников и ранить двух других", - заявил он в интервью журналистам.

Глава государства подчеркнул, что представитель охраны, который обезоружил нападавшего на здание дипмиссии, своим геройским поступком спас жизни десятков сотрудников посольства и членов их семей, которые проживали в том доме.

Далее президент Азербайджана потребовал проведения прозрачного расследования дела о нападении. По его словам, за терактом могут стоять представители иранских правящих кругов, поскольку, как отметил он, на эту мысль наводят интервью стрелка иранским СМИ. Также Алиев посчитал странным решение о признании преступника "умственно отсталым, добавив, что это помогло избежать ему наказания.

"Правительство Ирана должно провести прозрачное расследование, мы должны быть проинформированы об этом, а террорист должен быть наказан". Самое главное, чтобы те, кто подослал террориста, представители иранского истеблишмента, совершившие этот жестокий акт против Азербайджана, должны были предстать перед правосудием. Только после этого можно будет говорить о какой-либо нормализации отношений с Тегераном", - заключил Ильхам Алиев.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", террористический акт против азербайджанского посольства в Иране был совершен 27 января 2023 года. Жертвой данного нападения стал представитель охраны здания дипмиссии Орхан Аскеров.