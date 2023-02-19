Опубликовано: 8:15, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Специалисты по ликвидации последствий стихийных бедствий из Кыргызстана этим утром достали из-под завалов в турецкой провинции Хатай троих взрослых, членов одной семьи. Эти люди пролежали в руинах своего дома 13 суток с 6 февраля, когда на юго-восток Турции обрушилось рекордное землетрясение. Рядом с ними были найдены тела их погибших детей.

Хотя в скором времени основная часть поисково-спасательных работы в зоне бедствия в Турции будет завершена, спасатели, как местные, так и иностранные, продолжают находить под завалами выживших людей. Так, сегодня были спасены трое взрослых, пролежавших в руинах своего дома 13 суток после землетрясения, произошедшего 6 февраля.

На 13-й день спасательный операции найти семью удалось специалистам из Кыргызстана, действующим в провинции Хатай.

Представители кыргызского МЧС уточнили, что всего из завалов были освобождены пятеро членов одной семьи, однако двое – дети – погибли, а взрослым удалось выжить почти две недели в неподвижном положении.

Таким образом, общее число спасенных кыргызскими специалистами людей в Турции достигло восьми человек. Они работают в зоне бедствия с 7 февраля, и за это время нашли около двух сотен жертв землетрясения, пишет РИА Новости.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что общее число погибших в ходе землетрясения на 6 февраля превысило 40,5 тыс человек.