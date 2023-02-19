Хотя в скором времени основная часть поисково-спасательных работы в зоне бедствия в Турции будет завершена, спасатели, как местные, так и иностранные, продолжают находить под завалами выживших людей. Так, сегодня были спасены трое взрослых, пролежавших в руинах своего дома 13 суток после землетрясения, произошедшего 6 февраля.
На 13-й день спасательный операции найти семью удалось специалистам из Кыргызстана, действующим в провинции Хатай.
Представители кыргызского МЧС уточнили, что всего из завалов были освобождены пятеро членов одной семьи, однако двое – дети – погибли, а взрослым удалось выжить почти две недели в неподвижном положении.
Таким образом, общее число спасенных кыргызскими специалистами людей в Турции достигло восьми человек. Они работают в зоне бедствия с 7 февраля, и за это время нашли около двух сотен жертв землетрясения, пишет РИА Новости.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что общее число погибших в ходе землетрясения на 6 февраля превысило 40,5 тыс человек.