Ливийцы обыграли свою трагедию в черной комедии

Опубликовано: 5:00, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

На протяжении десяти лет ливийцы живут в хаосе, к котором, как оказалось, есть место театру. Пьеса ”Шоколадное яйцо”, которая сейчас идет в ливийском городе Мисрата, - черная комедия о том, как молодежь втягивают в военизированные формирования.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о политической составляющей происходящего в Ливии.

Драматург Абдель Ваххаб Хаддад рассказал Аl-Monitor, что идея пьесы родилась у него в ходе военного парада, которые часто проводятся в Ливии:

Я спросил себя, что происходит за кулисами, во время подготовки к такому шоу. Кто руководит парадом? Кто распределяет эпизодические роли солдат, марширующих, как роботы, перед главными героями, сидящими на трибунах в военной форме и с медалями. Эти парады кажутся сюрреалистичными, почти комичными, несмотря на попытки придать им серьезный вид.

Изначально пьеса называлась ”За кулисами”, но режиссер в итоге решил сменить название на ”Шоколадное яйцо”, чтобы продемонстрировать, как с помощью обмана и поверхностных обещаний молодых парней втягивают в конфликт. Для режиссера шоколадное яйцо и игрушка, которая внутри него, стали способом показать наивность молодежи.

К чиновникам мы больше не обращаемся, потому что потеряли всякую надежду. Мы, скорее, взываем к молодежи, пытаемся ее спровоцировать. Молодые люди должны взглянуть в зеркало и понять, что к ним относятся как к простакам, которых можно заманить игрушкой внутри шоколадного яйца. Мы хотели показать молодежи, что они марионетки в масштабном представлении, которых можно с легкость заменить, если они больше не годятся на роль.

- говорит Хаддад.

В последние два года в Ливии относительно спокойная ситуация, хотя некоторые политики и продолжают платить вооруженным формированиям за собственную защиту. Столкновения, произошедшие прошлым летом между военизированными группировками, близкими Дбейбе, и сторонниками премьер-министра Фатхи Башаги напомнили о том, что насилие в Ливии продолжается.

Актер Али Обейд говорит, что среди его друзей много тех, кто предпочел вступить в военизированные отряды еще в подростковом возрасте, некоторые даже бросили школу:

С недавних пор им стыдно за то, что они боевики, потому что теперь общество не поощряет, когда в семье есть боевик. Они смотрят на других, и понимают, что могут добиться успеха без участия в конфликте.

Говорят, чтобы понять культуру или даже народ той или иной страны, нужно сходить в театр. Самые популярные театральные представления на международных фестивалях те, которые имитируют улицу. Представления стали театром борьбы, где людям хватает смелости, чтобы изобразить реальность без ограничений. Драматургу остается перенести реальность на бумагу для того, чтобы режиссер и публика наблюдали за собственной жизнью на сцене.

Режиссер ”Шоколадного яйца” говорит, что теперь, когда объявляется кастинг для нового представления, молодые люди проявляют больший энтузиазм, чем когда их призывают к участию в конфликте: "Они отказываются от оружия и идут на сцену". Анвар Альтаир уверен, что реальность - главный материал для театра и искусства в целом, и самые успешные театральные постановки основаны на реальных событиях. В Ливии театр и реальность - единое целое: часто выступая, труппа слышит, как свистят пули и работает артиллерия.