Опубликовано: 21:58, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Президентские и парламентские выборы в Турции не будут перенесены с 14 мая на более поздний срок из-за землетрясения – об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источники в правящей коалиции. Таким образом власти отвергли обвинения оппозиции в том, что правительство предпочтет перенести выборы, пока страна справляется с национальной катастрофой.

Турецкие СМИ, ссылаясь на многочисленные источники в правящей коалиции "Народный альянс", сообщили сегодня, что официальная Анкара даже не рассматривает вопрос о потенциальном переносе даты президентских и парламентских выборов с 14 мая после того, как на Турцию 6 февраля обрушилось рекордной по разрушительности землетрясение.

Представители и Партии справедливости и развития, и Партии национального единства по-прежнему выступают за то, чтобы и президента, и новый парламент граждане Турции выбирали именно 14 мая.

Более того, та же точка зрения была высказана во время встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана с руководителем Партии национального единства Девлетом Бахчели.

Таким образом власти ответили на претензии оппозиции, которая ранее высказала опасения, что выборы из-за национальной катастрофы будут перенесены на более поздний срок.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", основная часть спасательных работ в Турции будет завершена к понедельнику. На данный момент известно о более чем 40,5 тыс жертв землетрясения.