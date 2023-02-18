Турецкие СМИ, ссылаясь на многочисленные источники в правящей коалиции "Народный альянс", сообщили сегодня, что официальная Анкара даже не рассматривает вопрос о потенциальном переносе даты президентских и парламентских выборов с 14 мая после того, как на Турцию 6 февраля обрушилось рекордной по разрушительности землетрясение.
Представители и Партии справедливости и развития, и Партии национального единства по-прежнему выступают за то, чтобы и президента, и новый парламент граждане Турции выбирали именно 14 мая.
Более того, та же точка зрения была высказана во время встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана с руководителем Партии национального единства Девлетом Бахчели.
Таким образом власти ответили на претензии оппозиции, которая ранее высказала опасения, что выборы из-за национальной катастрофы будут перенесены на более поздний срок.
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", основная часть спасательных работ в Турции будет завершена к понедельнику. На данный момент известно о более чем 40,5 тыс жертв землетрясения.