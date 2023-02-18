Мачу-Пикчу открыли, но стоит ли туда ехать?

Опубликовано: 23:00, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

С прошлого года Перу охватили акции протеста. Это вынудило власти закрыть доступ на территорию древнего города Мачу-Пикчу, что повлияло на туризм. Но на этой неделе стало известно, что символ империи инков вновь открылся для туристов.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о семи лучших туристических деревнях мира для россиян без виз и ПЦР в 2023 году.

После отстранения от власти президента Педро Кастильо и последовавших за этим беспорядков ситуация в Перу не располагала к туризму. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО, главную перуанскую достопримечательность, Мачу-Пикчу закрыли с 20 января, пишет Travel Off Path.

Что случилось?

Протесты были вызваны недовольством по поводу социального неравенства и дискриминации среди перуанцев, в первую очередь тех, кто живет в более бедных сельских районах и на Амазонке. Результатом неэффективного управления и коррупции на протяжении многих лет стало глубокое недоверие к политикам страны. Около 60 человек погибли в результате протестов. По прогнозам, страна, принявшая 1,4 млн туристов в 2022 году, в 2023 году примет лишь около 3,5 млн посетителей.

После эвакуации туристов последовало массовое снижение бронирований и въездов в страну. Многие из тех, кто планировал поехать в Перу, просматривали истории о застрявших туристах и опасных ситуациях в новостях и социальных сетях. В итоге большинство путешественников отказались от поездки. Потеря доходов от туризма повлияла на экономическую ситуацию в стране, которая только начала оправляться от последствий пандемии коронавируса. Особенно пострадал туристический центр Куско: экскурсоводы, владельцы магазинов и гостевых домов почувствовали эффект почти сразу.

Беспорядки и закрытие Мачу-Пикчу совпали с пиком туристического сезона для этого региона.

Что изменилось?

Недавно между властями и представителями местной туристической индустрии было достигнуто соглашение, чтобы помочь обеспечить безопасность достопримечательностей и туристической инфраструктуры.

Хотя Мачу-Пикчу вновь открывается для посетителей, при принятии решения о бронировании поездки в Перу в ближайшее время все еще следует учитывать некоторые факторы. Некоторые другие места, такие как озеро Титикака, в настоящее время не доступны для посещения через Перу (в настоящее время путешественникам необходимо въезжать туда из Ла-Паса, Боливия). Протестующие обещали держаться подальше от туристических объектов, но на юге перу протесты продолжаются, в том числе в столице Лиме.

Безопасно ли ехать?

В середине декабря в МИД РФ рекомендовали гражданам России воздержаться от поездок в Перу. 17 января министерство подтвердило ранее высказанные рекомендации, призвав уже находящихся в стране россиян соблюдать меры предосторожности и избегать мест массового скопления людей.

Самое важное, что следует помнить при планировании поездки в места, которые могут считаться небезопасными, - следить за официальными источниками на предмет рекомендаций по путешествиям.

Ситуация в Перу может измениться в любой момент. Хотя Мачу-Пикчу уже открыт для посещения, невозможно с точностью определить, будет ли он открыт через неделю. Если вы планируете забронировать поездку в Перу, подумайте о приобретении возвратных билетов и туристической страховки.

Гражданам России для туристических поездок в Перу сроком до 90 дней виза не нужна, коронавирусные ограничения также сняты.