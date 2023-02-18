Опубликовано: 18:16, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским СМИ сообщил об официальном предложении установить КПП на армяно-азербайджанской границе в Зангезурском и Лачинском коридорах. Эту инициативу он выдвинул на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Мюнхене. Пашинян не дал ему никакого ответа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, завершив встречу в Мюнхене с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, дал интервью азербайджанским СМИ о содержании их переговоров. Напомним, что встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности и прошла в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкена.

КПП на границе

Ильхам Алиев сообщил, что официально предложил Николу Пашиняну и всему армянскому руководству установить ряд контрольно-пропускных пунктов на границе Азербайджана и Армении – а именно на месте соединения азербайджанской и армянской частей Зангезурского коридора и на въезде в Лачинский район АР.

Президент Азербайджана отметил, что Никол Пашинян не стал реагировать на озвученное предложение по КПП, хотя оно и является, подчеркнул Ильхам Алиев, естественной частью процессов делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

"Если говорить о делимитации границы, то КПП должны быть созданы и на обоих концах Зангезурского коридора, и на границе Лачинского района Азербайджана и Армении"

– Ильхам Алиев.

Переговоры в Мюнхене

В целом Ильхам Алиев оценил мюнхенскую встречу с Николом Пашиняном как конструктивную. Он уточнил, что за час лидеры двух стран успели обсудить широкий спектр вопросов, в том числе тему подписания мирного договора. Президент Азербайджана подчеркнул, что Баку настаивает на разработке этого документа по принципам и нормам международного права. В частности, в мирном договоре нет места каким бы то ни было пунктам о Карабахе.

Ильхам Алиев подтвердил, что на этой неделе Ереван передал Баку свою версию мирного договора, и сейчас он находится на тщательном изучении. Президент Азербайджана сообщил, что в армянской версии "есть прогресс", однако он все еще слишком незначителен для того, чтобы выйти на подписание согласованного документа.

Лачинская дорога

Также азербайджанский лидер прямо сказал Николу Пашиняну, что тот не может говорить ни о какой блокаде на Лачинской дороге, поскольку с 12 декабря, когда началась акция экоактивистов, по трассе проехали свыше 2500 грузовиков и машин МККК. Он обратил внимание, что Ереван распространяет необоснованные обвинения против Баку, причем европейские партнеры не принимают эти обвинения.

"Наше требование остановить нелегальную эксплуатацию наших месторождений является справедливым. Я уверен, что экоактивисты не прекратят свою почетную деятельность, пока все их требования не будут исполнены"

– Ильхам Алиев

Версия Армении

Никол Пашинян не стал давать интервью после переговоров с Ильхамом Алиевым, но отчет о встрече опубликовала пресс-служба армянского правительства. В Кабмине РА подтвердили, что лидеры двух стран обсуждали проблемы мирного договора и делимитации границы.

По утверждению пресс-службы, Никол Пашинян заявил о желании подписать договор, обеспечивающий мир и стабильность на Южном Кавказе. При этом он попытался вмешаться во внутренние дела Азербайджана, говоря о ситуации на Лачинской дороге, по которой российские миротворцы в настоящее время не пропускают оружие и боевиков из Армении.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что Азербайджан достроит свою автомобильную часть Зангезурского коридора к июлю 2024 года.