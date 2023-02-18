Председатель правления Госагентства автодорог Азербайджанской Республики Салех Мамедов сообщил сегодня, что автотрасса Зангезурского коридора будет доведена до границы с Арменией к июлю 2024 года. Об этом он рассказал во время масштабного пресс-тура в первом в Восточном Зангезуре восстановленном и заселенном селе Агалы.
Зангезурский коридор
Салех Мамедов уточнил, что земляные работы для укладки дорожного полотна почти завершены уже сейчас, и в целом строители действуют быстро. Темп строительства автотрассы Зангезурского коридора таков, что ее смета утверждается в правительстве по отдельным участкам.
По этой причине, указал председатель правления Госагентства, пока невозможно сказать точно, какой будет стоимость всей трассы в целом, но в июле 2024 года она будет опубликована.
Восстановление Карабаха
Салех Мамедов рассказал и о других работах по созданию новой транспортной инфраструктуры на освобожденных землях Азербайджана. На данный момент строится одновременно 19 дорог в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, их суммарная длина превышает 2240 км. Также возводится третий по счету аэропорт – в Лачине.
В Шушу помимо уже действующей Дороги Победы прокладывается еще одна трасса по маршруту Ахмедбейли-Физули-Шуша (по проекту она также будет сдана в эксплуатацию в 2024 году). Она будет на 19,5 км короче Дороги Победы, число полос составит от 4 до 6, ее класс – I техническая категория. Сокращение пути до Шуши будет достигнуто за счет строительства мостов и тоннелей, пользователи трассы смогут добираться до культурной столицы Азербайджана быстро и безопасно.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал что новая дорога до Шуши будет платной.