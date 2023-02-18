Опубликовано: 17:17, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Руководство турецких спасателей информирует, что к началу понедельника будет завершена операция по спасению выживших из-под завалов зданий, рухнувших 6 февраля во время рекордного землетрясения. Таким образом, продолжительность операции составит 2 недели. На данный момент известно о более чем 40,5 тыс погибших.

Руководитель спецагентства турецких спасателей по ликвидации последствий катаклизмов Юнус Сезер сообщил сегодня, что масштабная операция по поиску и спасению выживших из-под завалов рухнувших 6 февраля во время землетрясения зданий будет почти целиком закончена к началу понедельника.

В пострадавших городах продолжают ежедневно доставать из руин живых людей, но с каждый днем их становится все меньше.

Глава спецагенства уточнил, что основные силы сейчас брошены на разбор завалов в провинции Хатай – там находится порядка 13 тыс сотрудников спасательной службы.

Юнус Сезер также огласил новейшие данные по погибшим в результате землетрясения 6 февраля. Сейчас число известных жертв стихии составляет 40642 человека. Также известно о 108068 раненых. Свыше 430 тыс граждан Турции были эвакуированы из зоны бедствия в другие провинции, число оставшихся без жилья может достичь 1 млн человек.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что спустя почти 300 часов в Антакье (провинция Хатай) из руин здания удалось достать живыми двоих взрослых и одного ребенка.