Опубликовано: 16:38, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Грузии раскрыта преступная группа из трех местных жительниц, занимавшаяся нелегальными перевозками грузинских граждан в США через Мексику. Для раскрытия их схемы грузинской полиции понадобилась помощь американских спецслужб. Злоумышленницам грозит до 6 лет тюрьмы.

Как сообщили сегодня в МВД Грузии, в Тбилиси и Кутаиси правоохранителям удалось выявить преступную группу, зарабатывавшую на незаконной миграции грузинских граждан в Соединенные Штаты Америки.

Группа состояла из трех местных жительниц, старшая из которых, 1984 года рождения, владела подставной турфирмой, обещавшей клиентам отдых в США, еще две, 1990 и 1991 года рождения, находились у нее в подчинении.

Втроем они предлагали всем желающим устроить нелегальное пересечение американской границы со стороны Мексики, куда мигрантам предстояло попасть по нескольким обманным маршрутам. Фактически, они передавали грузинских граждан мексиканским группировкам, специализирующимся на контрабанде людей на территорию США.

Сумма, за которую преступницы возили клиентов в Мексику, МВД Грузии не раскрывает, однако отмечает, что их схема была раскрыта при помощи американских спецслужб.

"Турагенты" были взяты с поличным – сотрудники грузинской полиции представились желающими нелегально переехать в США и провели скрытую съемку на месте преступления.

Каждая из участниц преступной группы может получить до 6 лет тюремного срока.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что у грузинского побережья Черного моря взорвалась морская мина.