Радостная весть пришла сегодня из турецкого города Антакья, где спасатели разбирали завалы одного из домов.
Здесь под завалами разрушенных стихией зданий нашли выживших мужчину, женщину и ребенка, чьи личности пока не установлены. Их спасли на 296-й час после подземных толчков, после оказанной им первой медицинской помощи спасенные отправлены в больницу, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.
Общее число погибших в результате двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше на сегодняшний день превысило 39,6 тыс человек.
Накануне "Вестник Кавказа" писал о том, что турецкие спасатели, работающие на разборе завалов после мощных землетрясений в Турции и Сирии, извлекли живым из-под руин здания мужчину, который выжил без воды и еды двенадцать суток.