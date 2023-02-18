Опубликовано: 14:41, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня, на 13-день после мощного разрушительного землетрясения, произошедшего на юге Турции, в провинции Хатай из-под завалов домов живыми были спасены три человека, в том числе маленький ребенок.

Радостная весть пришла сегодня из турецкого города Антакья, где спасатели разбирали завалы одного из домов.

Здесь под завалами разрушенных стихией зданий нашли выживших мужчину, женщину и ребенка, чьи личности пока не установлены. Их спасли на 296-й час после подземных толчков, после оказанной им первой медицинской помощи спасенные отправлены в больницу, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Общее число погибших в результате двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше на сегодняшний день превысило 39,6 тыс человек.

Накануне "Вестник Кавказа" писал о том, что турецкие спасатели, работающие на разборе завалов после мощных землетрясений в Турции и Сирии, извлекли живым из-под руин здания мужчину, который выжил без воды и еды двенадцать суток.