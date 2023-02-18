Опубликовано: 12:48, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В России за минувшие сутки выявили 15 318 новых случаев коронавируса, болезнь не отступает, взяв очередной психологический рубеж.

Коронавирус в России снова поразил 15 318 жителей страны, чуть ослабив натиск – днем ранее болезнь установила новый антирекорд года, уложив в постель 15 359 новых пациентов.

В Москве за сутки выявили 2 854 новых заболевших, в Петербурге - 1 420, в Подмосковье - 370. Коронавирус продолжает свое шествие и на Северном Кавказе: в Краснодарском крае - 235 новых случаев, на Ставрополье - 377, в Крыму - 39. В Дагестане вирусом 9 новых заболевших, в Кабардино-Балкарии - 47, в Адыгее - 13, в Карачаево-Черкесии - 33, в Чечне - 3, в Северной Осетии - 20, в Ингушетии – 6 новых инфицированных.

Всего с начала пандемии в России общее число случаев коронавируса составляет 22 152 402.

За сутки с болезнью справились 11 439 человек, госпитализированы 1 504 заболевших. Общее число случаев выздоровления составило 21 495 493.

Коронавирус стал смертельным для 395 763 россиян, за сутки умерли 36 пациентов.

Накануне "Вестник Кавказа" писал, что коронавирус с начала года установил новый максимум по числу заболевших в стране.