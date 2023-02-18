Опубликовано: 11:50, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня ЦИК Казахстана озвучил итоги регистрации партийных списков на выборы в депутаты мажилиса парламента - на выборах депутатов мажилиса проходят все партии, зарегистрированные в стране, уже определен их порядок размещения в бюллетене.

Центральная избирательная комиссия Казахстана сегодня объявила об итогах регистрации партийных списков на выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента. В предстоящей кампании примут участие все семь зарегистрированных в стране партий, - сообщил замглавы ЦИК республики Константин Петров.

Также на заседании ЦИК Казахстана сегодня провели жеребьевку по определению места расположения партий в избирательных бюллетенях, причем свой порядковый номер выбирал представитель от каждой партии сам выбрал свой порядковый номер.

Порядок размещения в бюллетенях такой: перове место - партия Amanat, второе - партия "Ауыл", третье - партия Respublica, четвертое - Народная партия Казахстана, пятое - партия "Байтак", шестое - партия "Ак жол", и завершающее седьмое - Общенациональная социал-демократическая партия, передает Sputnik Казахстан.

В семь списков политических партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса парламента страны, включен 281 кандидат: в списке партии "Аманат" – 90 человек, "Ак жол" - 54, Народной партии Казахстана - 52, "Ауыл" - 25, ОСДП - 19, "Байтак" - 18 и Respublica – 23, добавил Петров.

Напомним, 19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис парламента и назначил внеочередные выборы депутатов палаты на 19 марта.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Казахстане окончательно утратил силу Закон о первом президенте страны - соответствующий документ подписал действующий президент республики.