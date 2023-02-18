Опубликовано: 2:07, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

ФИФА выделит средства пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Всего организация планирует оказать помощь на $1 млн. Деньги пойдут на временное жилье.

ФИФА окажет помощь людям, которые пострадали во время землетрясений, случившихся 6 февраля в Турции и соседних с ней странах. Об этом сказано на сайте организации.

Средства в размере $1 млн будут выделены из Фонда ФИФА. На них будут закуплены предметы гуманитарной помощи, а также обеспечено временное жилье для тех, кто остался без дома.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в прошлый понедельник Турцию потрясли два сильнейших землетрясения, которые ощущались также в соседних странах. В результате в Турции и Сирии погибли десятки тысяч человек. В ООН заявляют, что для преодоления последствий следует собрать по меньшей мере $1 млрд.