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ФИФА поможет пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии

ФИФА поможет пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии
ФИФА выделит средства пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Всего организация планирует оказать помощь на $1 млн. Деньги пойдут на временное жилье.

ФИФА окажет помощь людям, которые пострадали во время землетрясений, случившихся 6 февраля в Турции и соседних с ней странах. Об этом сказано на сайте организации.

Средства в размере $1 млн будут выделены из Фонда ФИФА. На них будут закуплены предметы гуманитарной помощи, а также обеспечено временное жилье для тех, кто остался без дома.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в прошлый понедельник Турцию потрясли два сильнейших землетрясения, которые ощущались также в соседних странах. В результате в Турции и Сирии погибли десятки тысяч человек. В ООН заявляют, что для преодоления последствий следует собрать по меньшей мере $1 млрд.

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