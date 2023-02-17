Опубликовано: 23:21, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В порту Астара завершены дноуглубительные работы. Теперь он доступен для судов с максимальной осадкой. Мощность порта - 700 тысяч грузов одновременно.

Порт Астара теперь может принимать суда с максимальной для Каспия осадкой, заявил гендиректор Департамента портов иранской провинции Гилян.

По словам Хоссейна Юнеси, никаких технологических сложностей при приеме грузов в порту не возникнет, передает Iran.ru.

Он напомнил, что порт Астара был передан частным собственникам. Был успешно реализован проект по углублению дна, так что на сегодняшний день в нем могут проходить обработку одновременно 700 тыс т грузов.

Как сообщал "Вестник Кавказа", Россия и Иран сейчас активно и на разных уровнях обсуждают возможности для завершения строительства участка железной дороги Решт-Астара: только с его запуском станет возможным полноценное функционирование МТК "Север-Юг".