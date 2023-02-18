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Как умные фермеры поднимают сельское хозяйство Китая

Как умные фермеры поднимают сельское хозяйство Китая
Китай быстрыми темпами ведет модернизацию сельского хозяйства и фермерских районов. Стратегия ”умного” фермерства развивается в рамках цифровизации основных отраслей экономики КНР, в том числе производства, сектора услуг и сельского хозяйства.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, как Азербайджан реализует проект "Умное село".

Китай быстрыми темпами ведет модернизацию сельского хозяйства и фермерских районов. Чжоу Шицзе, выращивающий помидоры на севере провинции Хэбэй, использует новый метод ведения сельского хозяйства: на основе данных, собранных компьютером, он решает, когда поливать и удобрять растения, рассказывает "Синьхуа".  

”Влажность воздуха - 55%, температура - 27,9°C, кислотность почвы - 6,1, - читает Чжоу с экрана информацию, получаемую в реальном времени с датчиков, установленных в его пластиковой теплице для помидоров. - Я вижу данные, и понимаю, когда растения нужно напоить, а когда вложить удобрение”. 

Трансформация сельского хозяйства

Чжоу один из китайских фермеров, наблюдающих за происходящим в последние годы процессом трансформации сельского хозяйства, которое теперь во многом опирается на цифровые данные, а не на личный опыт.

Официальный документ, опубликованный китайскими властями в начале недели, предусматривает увеличение поддержки научного сектора, технологий и оборудования для сельского хозяйства на текущий год.  Согласно документу, Китай продолжит цифровое развитие сельских районов, будет изучать различные варианты применения технологий, ускорять развитие сектора больших данных и продвигать ”умное” сельское хозяйство.  Кроме помощи фермерам в поливе и с удобрениями, смарт-технологии сокращают сельхозпотери за счет распознавания заболеваний и вредителей. 

Смарт-технологии

Чжоу выращивает помидоры-черри, которые подвержены грибковым заболеваниям. Прибор, установленный в теплице Чжоу определяет уровень грибковых спор в воздухе, и передает данные в реальном времени на облачную платформу. На основе этих данных технические специалисты определяют отклонение от нормы и находят решение. 

Для Китая цифровая экономика - стратегический выбор в процессе нового витка технологической и промышленной революции. Цифровая экономика Китая выросла до масштабов второй в мире. Смарт-технологии используются на всех этапах сельского хозяйства в Китае, роботы даже собирают фрукты и овощи.  Благодаря технологии обработки изображения, собирающий фрукты робот рассчитывает расстояние до плода за секунду, что позволяет быстро выполнять работу. 

План развития робототехники

Согласно плану развития робототехники, представленному в конце 2021 года, сельскохозяйственный сектор должен сосредоточиться на развитии техники для прополки, сбора фруктов, кормления птицы и сборе отходов.  Более широкое использование роботов и сенсоров происходит в рамках усилий страны по интеграции технологий в сельское хозяйство, которые стали важной движущей силой развития сельских районов в последние десять лет.  По данным Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, уровень комплексной механизации в культивации, высаживании и сборе урожая вырос с 57% в 2012 году до 72% в 2021 году.

Онлайн продажи 

Цифровизация сельского хозяйства коснулась не только производства. Страна помогает фермерам продавать свою продукцию онлайн. По официальной информации, в 2022 году розничные онлайн-продажи фермерской продукции в Китае составили 530 млрд юаней ($ 77,2 млрд), увеличившись на 9,2% в ежегодном исчислении. 

Китай поставил цель увеличить этот показатель до 800 млрд юаней к 2025 году в рамках Национального плана развития информатизации сельского хозяйства и сельских районов и 14-го пятилетнего плана (2021-2025). 

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