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Алиев и Мишель в Мюнхене обсудили мирный процесс с Арменией

Алиев и Мишель в Мюнхене обсудили мирный процесс с Арменией
Ильхам Алиев и Шарль Мишель провели переговоры. Они обсудили послевоенное урегулирование между Баку и Ереваном. Еще одна тема беседы - миссия ЕС в Армении.

Президент Азербайджана и председатель Евросовета провели встречу "на полях" Мюнхенской конференции.

Ильхам Алиев и Шарль Мишель обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений и ход переговоров по мирному соглашению.

Еще одной темой беседы был Брюссельский мирный процесс. Глава государства отметил поддержку его Азербайджаном.

Председатель Евросовета заверил в продолжении Брюсселем усилий по нормализации отношений между Ереваном и Баку и в переговорах по мирному соглашению, а также по обеспечению мира и стабильности в регионе.

Участники встречи обменялись мнениями и о долгосрочной миссии ЕС в Армении.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в предыдущий раз президент Азербайджана и Шарль Мишель встречались в Праге 6 октября. Тогда по итогам нескольких раундов переговоров Азербайджан и Армения взаимно признали территориальную целостность друг друга.

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