Президент Азербайджана и председатель Евросовета провели встречу "на полях" Мюнхенской конференции.
Ильхам Алиев и Шарль Мишель обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений и ход переговоров по мирному соглашению.
Еще одной темой беседы был Брюссельский мирный процесс. Глава государства отметил поддержку его Азербайджаном.
Председатель Евросовета заверил в продолжении Брюсселем усилий по нормализации отношений между Ереваном и Баку и в переговорах по мирному соглашению, а также по обеспечению мира и стабильности в регионе.
Участники встречи обменялись мнениями и о долгосрочной миссии ЕС в Армении.
Как сообщал "Вестник Кавказа", в предыдущий раз президент Азербайджана и Шарль Мишель встречались в Праге 6 октября. Тогда по итогам нескольких раундов переговоров Азербайджан и Армения взаимно признали территориальную целостность друг друга.