Опубликовано: 19:50, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Спасатели, работающие на разборе завалов после мощных землетрясений в Турции и Сирии, сегодня извлекли живым из-под руин здания мужчину, который выжил без воды и еды двенадцать суток.

Спасатели сегодня вызволили из каменного плена в турецкой провинции Хатай 45-летнего мужчину – с момента разрушительных землетрясений он находился под тощей обломков 12 суток.

Поисково-спасательная группа определила, что под обломками разрушенного дома в районе Дефне провинции Хатай находится живой человек, и начала оперативно разбирать завалы. Мужчина был спасен, сейчас он госпитализирован, пишет турецкое информационное агентство ANADOLU.

Напомним, "Вестник Кавказа" писал о том, что рост числа жертв разрушительных землетрясений в Турции и Сирии продолжается – по последним данным, число погибших в обеих странах превысило 46 тыс человек.