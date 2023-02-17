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Обыкновенное чудо: мужчина в Турции выжил после двенадцати суток под завалами

Обыкновенное чудо: мужчина в Турции выжил после двенадцати суток под завалами
Спасатели, работающие на разборе завалов после мощных землетрясений в Турции и Сирии, сегодня извлекли живым из-под руин здания мужчину, который выжил без воды и еды двенадцать суток.

Спасатели сегодня вызволили из каменного плена в турецкой провинции Хатай 45-летнего мужчину – с момента разрушительных землетрясений он находился под тощей обломков 12 суток.

Поисково-спасательная группа определила, что под обломками разрушенного дома в районе Дефне провинции Хатай находится живой человек, и начала оперативно разбирать завалы. Мужчина был спасен, сейчас он госпитализирован, пишет турецкое информационное агентство ANADOLU.

Напомним, "Вестник Кавказа" писал о том, что рост числа жертв разрушительных землетрясений в Турции и Сирии продолжается – по последним данным, число погибших в обеих странах превысило 46 тыс человек.

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