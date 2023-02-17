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ЕС не одобрит новые санкции против России 20 февраля

ЕС не одобрит новые санкции против России 20 февраля
Десятый пакет антироссийский санкций не получит одобрения в понедельник. Члены ЕС пока не могут договориться о содержании санкционного пакета, при этом к 24 февраля, по задумке Европы, новые санкции должны быть объявлены.

Десятый пакет санкций Евросоюза против России не будет утвержден в понедельник 20 февраля на заседании глав МИД ЕС, консультации продолжаются.

Как рассказал высокопоставленный источник ЕС в Брюсселе, по задумке Евросоюза, юбилейный пакет санкций должен быть объявлен к 24 февраля, годовщине начала спецоперации России. В настоящее время еще не завершены консультации по пакету санкций. В связи с этим 20 февраля санкции не будут одобрены, единогласное решение отсутствует.

Ранее «Вестник Кавказа» рассказал, что одной из причин для разногласий в ЕС по вопросу очередного санкционного пакета является запрет на российский синтетический каучук.

 

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