В Москве заявили о важности декларации о союзничестве России и Азербайджана

Опубликовано: 14:14, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

МИД РФ сообщил, что декларация о союзничестве между Россией и Азербайджаном является историческим документом, который говорит о новом качестве двусторонних отношений.

Декларация России и Азербайджана о союзническом взаимодействии, подписанная в феврале 2022 года, является историческим документом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Она отметила, что в документе подчеркивается новое качество отношений между Москвой и Баку, в частности, указаны новые направления сотрудничества в различных сферах, а работа над реализацией положений документа продолжается.

Кроме того, дипломат добавила, что планируется провести ряд мероприятий по случаю годовщины подписания декларации между странами.

Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном была подписана президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 22 февраля 2022 года в Москве. Как заявил после российский лидер, подписание документа знаменует новый этап в развитии двусторонних отношений.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Карабахе и экономическое сотрудничество