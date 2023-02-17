Почему соколы на Ближнем Востоке - показатель статуса владельца

Опубликовано: 19:00, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Соколы всегда были частью культуры бедуинов, а соколиная охота - традиционным досугом. Для таких стран, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман и Катар сокол - символ свободы, мужества и статуса. Соколиная охота включена в репрезентативный Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Вы бы удивились, если бы оказавшись в первом классе на рейсе эмиратской авиакомпании, увидели сокола без клетки, сидящего в собственном вместительном кресле? Такие перевозчики как авиалинии Абу-Даби Etihad, дубайские Emirates, Qatar Airways и Royal Jordanian разрешают пассажирам брать с собой соколов в салон в качестве ручной клади. У каждой птицы свой паспорт, пишет InsideHook.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, чем оборачивается незаконная охота для жителей России.

Сколько стоит сокол

Катарский соколиный базар - лабиринт проходов и переулков, битком набитых лавками, где продается абсолютно все: от специй и золота, до соколов. Чтобы попасть на соколиный базар, нужно повернуть направо у загона для верблюдов, где коротает свои дни величественная кавалерия гвардии особого назначения. Рыночную площадь пересекают деревянные балки, на которых сидят соколы - от крошечных и неприметных до огромных и представительных. Цены варьируются от $1200 за маленького сокола до $10 тыс. и более за породистых охотничьих птиц экстра-класса. Плюс аксессуары: жердочки, броские крошечные кожаные клобуки, колокольчики, привязи, принадлежности для тренировки и защитные перчатки для сраженного наповал владельца - и вот вам новое хобби, затмевающее гольф.

На кого охотиться с соколом

Кочевавшие по ближневосточной пустыне бедуины ловили соколов, тренировали их, а затем использовали для охоты на зайцев и птиц. Белок сложно раздобыть в пустыне, а вид на дюны с высоты птичьего полета - огромное преимущество.

Соколиная охота традиционно была средством выживания, разительно отличающимся от охоты с ружьем, но в последние годы многое изменилось. Сейчас в моде соколиные гонки, проекты по выведению соколов для сохранения видов. Базовые техники тренировки все еще применяются, но уже с использованием новых технологий для поддержания здоровья птиц в рамках программ по выпуску реабилитированных особей и видов, находящихся на грани исчезновения.

- говорит Руан Бота, управляющий директор и соучредитель WildFlight Middle East.

Охота вне закона

Хотя охота теперь вне закона в большинстве ближневосточных стран, соревнования с целью демонстрации мастерства по-прежнему проводятся, и в большинстве традиционных семей все еще живут соколы, которые участвуют в охоте, правда, только на выпущенную особым образом добычу. Тренировка и полеты соколов играют важную роль в хобби, которое несет историю, культуру и традиции в современную жизнь. Сегодня владелец сокола скорее отвезет свою птицу в роскошном автомобиле, например, в сделанном на заказ Bentley Bentayga Falconry, разработанным специально для энтузиастов соколиной охоты, на фестиваль, чем будет выпускать его с верблюда в надежде, что он раздобудет пропитание. Птицы до сих пор куда более явный атрибут статуса, чем дорогие автомобили.

Соревнования для птиц

Зимой в регионе проходят несколько соколиных фестивалей. В Катаре ежегодно проводятся, Международный соколиный фестиваль и Фестиваль охоты. Владельцы соколов разных возрастов и с самыми разными навыками соревнуются друг с другом в различных категориях, например, в погоне за голубями, искусстве приманивания и точности полета. Соколы догоняют и ловят специально обученных голубей, и лучшие из них, точнее, их владельцы и тренеры получают денежные призы - более $10 тыс. Если голубям удается ускользнуть от хищных птиц, как бывало не раз, призовой фонд получают тренеры голубей.

Соколиные конкурсы красоты

Хотя охотничьи навыки соколов ценятся больше, чем их внешний вид, у птиц есть возможность продемонстрировать свое великолепие. На ежегодной Международной выставке охоты, рыболовства, коневодства и спортивного снаряжения в Абу-Даби среди прочих соревнований проводится конкурс красоты среди выращенных в неволе соколов. Их судят не по красоте глаз, и не по пушистому оперению, а по их пропорциям.

Подход научный. Тут не то, что ты смотришь, и говоришь: ”Ах, какая красивая птица!” Нужно lдетально обмерять птицу, чтобы определить ее пропорции.

- говорит доктор Маргит Габриэль Мюллер, исполнительный директор соколиного госпиталя в Абу-Даби, которую часто приглашают в качестве судьи.

Соколиные привилегии

И в Катаре, и в Абу-Даби есть соколиные госпитали, где оказывают помощь исключительно этому виду птиц. В больницах есть залы ожидания для людей, у которых на руках соколы, а также зал ожидания только для птиц, где они сидят в темноте и ждут свой очереди. В больницах оказывают помощь при травмах и инфекционных заболеваниях, в частности, при соколиной оспе, в них есть и стационар. Соколиный госпиталь в Абу-Даби - крупнейший в мире, в нем исследуются болезни. У доктора Мюллера дел хватает.

Госпиталь в Абу-Даби принимает более 11,5 тыс. пернатых пациентов в год. Это ведущий центр соколиной медицины в мире. Мы ежедневно принимаем соколов с различными проблемами и медицинскими потребностями.

- говорит доктор.

Помимо ухода за больными птицами, в медучреждении в Абу-Даби есть программа разведения с целью поддержки сохранения видов. Госпиталь обеспечивает медицинское сопровождение Программы выпуска соколов в дикую природу им. Шейха Заида, в рамках которой сапсаны и балобаны возвращаются в естественную среду обитания для поддержания популяции. Можно своими глазами увидеть, как работает госпиталь, в рамках специально организованных туров.

Приблизиться к соколам

В Абу-Даби, в 7-звездочном Emirates Palace Hotel можно начать день со знакомства с соколом во время завтрака. Местный сокольничий Алекс расскажет о птицах и поможет лучше их узнать. Дубай тоже предоставляет возможности оказаться поближе к соколам. В частности, соколиной охотой можно насладиться на закате в пустыне вместе c WildFlight.