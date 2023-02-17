Из Махачкалы и Владикавказа можно будет добраться в Анталью

Опубликовано: 9:40, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

"Победа" запустит рейсы на турецкий курорт из семи городов России.

Входящий в состав авиакомпании "Аэрофлот" российский лоукостер "Победа" объявил о скором запуске рейсов из ряда российских городов в турецкую Анталью.

Как заявили в пресс-службе авиаперевозчика, с 1 июня текущего года на турецкий курорт можно будет отправиться из следующих городов: Махачкалы, Владикавказа, Казани, Волгограда, Екатеринбурга, Перми и Челябинска.

Отмечается, что полеты из Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга и Челябинска будут совершаться два раза в неделю, из Махачкалы и Перми – три раза, а из столицы Татарстана – четыре раза.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", "Победа" в июне запустит рейсы Москва-Бодрум.