Казахстан и Россия будут развивать сотрудничество в промышленной сфере

Взаимодействие в сфере промышленности стало предметом переговоров находящегося в РФ с рабочим визитом министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марата Карабаева и министра промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.
Сторон обсудили различные аспекты взаимодействия. В частности, обсуждалось дальнейшая интенсификация развития легкой промышленности и производства строительных материалов. Кроме того, стороны затронули актуальные вопросы подготовки кадров для химической промышленности.
Главные векторы промышленного сотрудничества Казахстана и РФ
По словам Карабаев, одно из основных мест в перечне направлений сотрудничества России и Казахстана занимает промышленная кооперация. Так, в настоящее время сторонами было реализовано 26 совместных проектов, создано более семи тысяч рабочих мест.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что для развития туризма в Казахстане в десяти главных курортах страны будет оптимизирована инфраструктура.