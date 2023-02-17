Казахстан и Россия будут развивать сотрудничество в промышленной сфере

Опубликовано: 7:28, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в области промышленности. В частности о этом говорилось на встрече глав промышленных ведомств России и Казахстана. Стороны пришли к соглашению о необходимости интенсифицировать сотрудничество в области развития легкой промышленности и стройматериалов.

Взаимодействие в сфере промышленности стало предметом переговоров находящегося в РФ с рабочим визитом министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марата Карабаева и министра промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Сторон обсудили различные аспекты взаимодействия. В частности, обсуждалось дальнейшая интенсификация развития легкой промышленности и производства строительных материалов. Кроме того, стороны затронули актуальные вопросы подготовки кадров для химической промышленности.

Главные векторы промышленного сотрудничества Казахстана и РФ

По словам Карабаев, одно из основных мест в перечне направлений сотрудничества России и Казахстана занимает промышленная кооперация. Так, в настоящее время сторонами было реализовано 26 совместных проектов, создано более семи тысяч рабочих мест.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что для развития туризма в Казахстане в десяти главных курортах страны будет оптимизирована инфраструктура.