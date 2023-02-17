Прямые рейсы Махачкала-Оренбург запускает Nordwind

Опубликовано: 2:39, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Долететь напрямую из Махачкалы в Оренбург и обратно скоро можно будет на самолетах Nordwind. Рейсы стартуют в мае. Они будут совершаться дважды в неделю.

Прямой рейс Махачкала-Оренбург впервые будет запущен в начале мая, сообщает аэропорт дагестанской столицы.

Его будет выполнять авиаперевозчик Nordwind.

Первый полет состоится 2 мая из Оренбурга. Далее самолеты будут летать по этому маршруту по вторникам и пятницам.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что власти Дагестана начали работу над запуском маршрута общественного транспорта, на котором можно будет добраться из столицы республики в аэропорт. Сейчас попасть в воздушную гавань из Махачкалы можно только на такси.