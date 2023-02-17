Как вторжение США в Ирак спровоцировало резистентность к антибиотикам

Опубликовано: 5:00, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Многолетние войны в Ираке привели к значительному росту устойчивости бактерий к антибиотикам, что повлияло как на весь регион, так и на мир в целом. Уничтоженная инфраструктура здравоохранения, нехватка медикаментов, ограниченные ресурсы, загрязнение тяжелыми металлами и антисанитария - среди основных причин проблемы, утверждают медики из Ливана.

Доктор Антуан Абу Файад из Управления экспериментальной патологии, иммунологии и микробиологии в Американском университете Бейрута и его коллеги опубликовали в журнале BMJ Global Health исследование под названием ”Бактериальная резистентность и войны в Ираке: вооруженный конфликт как серьезная причина процесса”, пишет The Jerusalem Post.

Резистентность к антимикробным препаратам (РАП) увеличивается по всему миру вызывающими беспокойство темпами: ожидается, что она станет причиной смерти 10 млн человек ежегодно к 2050 году, если ничего не предпринимать, предупреждают авторы доклада.

Чрезмерное и неправильное применение антибиотиков

До сих пор причиной резистентности называлось чрезмерное и неправильное применение антибиотиков, но теперь в центре внимания такие факторы, как тяжелые металлы и дезинфицирующие средства, содержащие четвертичные аммониевые соединения (ЧАС), которые широко применяются в секторах здравоохранения и гостеприимства.

Войну рассматривали в качестве причины возникновения РАП еще в 1940-х, но тогда данный фактор не получил особого внимания. Ирак - яркий пример подобного пренебрежения, поскольку в стране с 1980-х произошла серия конфликтов, во время которых возникали и распространялись патогены с определенными паттернами устойчивости к антибиотикам.

Почему медики покинули Ирак

Ирак потрясли: Ирано-Иракская война (1980-1988), война в Персидском заливе (1991), экономические санкции ООН после вторжения Ирака в Кувейт (1990-2003), американское вторжение и оккупация (2003-2011), в том числе период военного насилия (2005-2007), конфликт с ИГИЛ (движение запрещено в РФ) в 2014-2017 годах.

Многие медицинские работники покинули Ирак с 2003 года. Большинство из них основой причиной бегства называли жесткие атаки на медицинские учреждения и персонал. ”В отсутствие отлаженной системы назначения противомикробных препаратов и в условиях войны, в которых оказалась система здравоохранения страны, антибиотики широкого спектра назначались повсеместно в качестве терапии при ранениях, что привело к появлению устойчивых организмов. Кроме того, назначение препаратов еще более широкого спектра действия для лечения заболеваний при множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) еще больше усугубили ситуацию с РАП, увеличив потенциал нозокомиальных (внутрибольничных) инфекций”, - пишут авторы доклада.

Здоровье населения

Продолжительные конфликты в Ираке негативным образом сказались на здоровье населения. Стоит отметить, что иракские медицинские учреждения нельзя назвать источником сведений о РОП во время конфликтных периодов. В основном, вся имеющаяся информация об устойчивости микроорганизмов в Ираке получена от американских военных врачей, пребывавших в стране во время вторжения и оккупации, а также от гуманитарных организаций, работавших в Ираке в годы военных противостояний. Одним из наследий британского правления в стране была масштабная система здравоохранения, привлекавшая пациентов со всего региона за лечением в Ирак. Вооруженные конфликты с 1990-х способствовали разрушению национальной системы здравоохранения, привели к нехватке квалифицированных кадров, средств профилактики и контроля заболеваний, ограничению доступа к многим классам антибиотиков, а также к клинической микробиологии, необходимой для работы врачей, пишет Файад и его коллеги.

Микробы атакуют

Современные конфликты в городских и промышленных зонах оказывают на микробов воздействие в определенных условиях среды, а также за счет уникальных комбинаций и концентраций токсичных тяжелых металлов и антибиотиков, одновременно с этим предоставляя пространство и пути распространения для патогенов

- подчеркивают эксперты.

Среди факторов влияния - большое количество раненых, природа ранений, перемещение беженцев, нарушение санитарного контроля, невозможность диагностики и нехватка квалифицированного медицинского персонала, уничтожение инфраструктуры здравоохранения и создание зачастую недоукомплектованных и импровизированных полевых госпиталей, где и раненые военнослужащие, и гражданские подвергаются воздействию вредоносных патогенов в условиях ограниченных ресурсов и возможностей предоставления помощи для полноценного выздоровления. Именно это произошло в Ираке.

Тяжелые металлы

Тяжелые металлы в оружии загрязняют окружающую среду. Взрывчатые вещества, в частности, содержат огромное количества свинца и ртути. Хромом, медью, свинцом, никелем и цинком покрывают пули, ракеты, стволы орудий и военные автомобили, а сурьма, барий и бор входят в состав снарядов. Многие виды бактерий развили устойчивость к токсичным тяжелым металлам.

Конфликты не прекратятся

Разрушенная система здравоохранения, неподходящее антибактериальное лечение, ограниченные ресурсы, воздействие тяжелых металлов как на человека, так и на окружающую среду, отсутствие воды, нарушение санитарных и гигиенических норм - сыграли главную роль в катастрофическом росте РАП как в Ираке, так и во всем регионе и мире.

- пишут авторы доклада.

Исследования необходимы для того, чтобы понимать, каким образом вооруженные конфликты влияют на усиление резистентности к антибиотикам, чтобы остановить данный процесс и спасти жизни миллионам людей. Понимать взаимосвязь между РАП и конфликтами, особенно в разные временные периоды, важно для глобального ответа, особенно учитывая, что в ближайшее время конфликты по всему миру вряд ли прекратятся.