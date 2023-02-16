7 стран Африки, которые стоит посетить в 2023 году

Опубликовано: 22:30, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Недооцененный в плане туризма африканский континент сейчас переживает резкий скачок спроса. Страны Африки ставят рекорды по приему туристов, бегущих от чрезмерной перегруженности и завышенных цен западного мира.

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Во Всемирной туристской организации (ЮНВТО) считают, что возвращение Африки на мировую арену в качестве популярного туристического направления объясняется "значительным неудовлетворенным спросом и ослаблением ограничений на поездки". По состоянию на январь 2023 года более 140 стран отменили коронавирусные требования, в том числе 22 африканские страны.

Туристическая отрасль в Африке восстанавливается быстрее, чем в среднем по миру

После двухлетнего спада, вызванного пандемией коронавируса, Африка восстановила уже 65% турпотока. Причем в период с 2021 по 2022 год число туристов выросло более чем вдвое, а в ближайшие месяцы ожидается дальнейший рост. В период с января по декабрь 2022 года страны африканского континента приняли 45 млн путешественников по сравнению с 19,4 млн в 2021 году. Исследование, проведенное компанией ForwardKeys, показало, что за последний квартал 2022 года международный туризм в Африке восстанавливался намного быстрее, чем в среднем по миру, и было всего на 19% ниже значения до пандемии по сравнению с 30% мирового туризма.

Словом, Африка сейчас стала трендовым направлением. Travel Off Path полагает, что семь африканских стран станут лучшим выбором для путешествия с целью изучения культуры и осмотра невероятных достопримечательностей.

Кения

Если вы хотите поехать в Африку, но пока не знаете, с чего начать, то в начале вашего списка должна быть Кения. Там вы сможете насладиться шумным городским отдыхом в Найроби, наблюдением за дикой природой в заповеднике Масаи-Мара и, конечно же, прекрасные виды от саванн до живописных озер. В 2022 году Кению посетили 1,32 млн туристов, прирост в 74,5% за год. Этот год может стать для страны еще более удачным, поскольку снова начали ходить круизы. В Совете по туризму Кении надеются, что кенийское побережье и остальные части страны смогут удовлетворить вкусы и интересы посетителей со всего мира.

Танзания

Танзания, расположенная на берегу Индийского океана, пользуется большим спросом как у любителей пляжного отдыха, так и у любителей острых ощущений. Чаще всего туристы посещают огромный национальный парк Килиманджаро с самой высокой вершиной Африки и несколькими маршрутами сафари. Только в 2022 году парк принял 1,2 млн иностранных гостей, что всего на 300 тысяч человек меньше, чем в 2019 году еще до пандемии коронавируса.

В основном туристов привлекает нетронутая дикая природа страны, хотя актуальность Танзании как культурного центра в последнее время также растет. В Танзании семь объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Самый популярный из них - Каменный город Занзибар, представляющий собой сложный лабиринт выбеленных зданий, расположенных на одноименном острове, времен европейской колонизации.

Эфиопия

Турпоток в Эфиопию, одно из самых эффективных направлений в Африке, вырос на 3% по сравнению с уровнем до пандемии, в основном благодаря экотуризму. Это одна из самых географически разнообразных стран к югу от Сахары, гостям которой гарантированы непревзойденные виды: от неровных ландшафтов и рифтовых долин до величественных водопадов и альпийских вершин.

Сводить Эфиопию к ее природным достопримечательностям, какими бы впечатляющими они ни были, было бы серьезной ошибкой: там также есть множество высеченных в скалах церквей XII-XV веков, расположенных в малоизученных эфиопских высокогорьях. Аддис-Абеба удивит обилием музеев мирового класса, рассказывающих о богатом прошлом Эфиопии, а также ресторанами с широким выбором местных блюд.

Тунис

По данным easyJet, одного из крупнейших европейских лоукостеров, с 2019 года спрос на поездки в Тунис вырос больше, чем в любую другую страну в их каталоге, и нетрудно понять, почему. Омываемый водами Средиземного моря Тунис может похвастаться тем же умеренным климатом, что Италия, Испания и Греция, бесконечными песчаными пляжами с прозрачной водой, за исключением того, что поездка туда выйдет дешевле.

Тунис на 50-65% доступнее, чем другие места на Средиземном море. Там можно потратить на 58,5% меньше, чем в Ницце на Лазурном берегу. Ужин в ресторане средней ценовой категории в центре Туниса обойдется на 72,4% меньше, чем в Барселоне в Испании. Цены на долгосрочную аренду на 61,1% ниже, чем на греческом острове Санторини.

Гана

В компании ForwardKeys отмечают, что Западная и Центральная Африка больше всего выигрывают от новообретенной популярности континента, а Гана, в частности, лидирует в бронировании путешествий на американском рынке, в том числе среди более состоятельных туристов.

В ответ на эту тенденцию местные власти строят более высококлассные отели и вкладывают значительные средства в стандартизацию туристических заведений, чтобы лучше обслуживать клиентов и повышать конкурентоспособность страны. Гана полна неизведанного потенциала, и это только вопрос времени, когда интернет заполонят фотографии ее живописного побережья и пышущих зеленью природных заповедников.

Египет

В Египте число иностранных туристов вырастет на 46% в 2023 году до минимум 11,6 млн, приближаясь к рекордам 2019 года в 13,02 млн. За открытием североафриканской страны в 2022 году, когда были отменены все коронавирусные требования для въезда, последовало возобновление интереса к древней истории, круизам по Нилу и рассказам о фараонах.

Иностранным туристам больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус, что делает его идеальным местом для отдыха. Как пример, можно поехать в Каир - третий по величине африканский город, откуда можно добраться до знаменитых пирамид Гизы, и город-курорт Хургаду на берегу Красного моря.

Южная Африка

ЮАР - это теплая погода круглый год, впечатляющее этническое и культурное разнообразие, в том числе объекты, включенные в список ЮНЕСКО, а также богатая природа и живописное побережье. В Южной Африке множество чудес и исторических ценностей, поверьте, здесь вам никогда не будет скучно. Самое сложное - выбрать, с чего начать.

Одно из самых интересных мест для культурного отдыха - это Кейптаун. Недалеко от него расположена тюрьма, в которой находился Нельсон Мандела. Заслуживает внимания и Йоханнесбург - крупный городской центр, наиболее известный своей историей золотодобычи и ночной жизнью.