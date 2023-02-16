Сделка ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи будет действовать до конца года

Опубликовано: 20:58, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Страны ОПЕК+ не будут сокращать добычу нефти при первых признаках увеличения спроса. Действие соглашения продлится до конца 2023 года, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии.

Срок действия соглашения ОПЕК+ о снижении нефтедобычи продлится до конца текущего года. Об этом сообщил глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Он подчеркнул, что страны альянса не собираются наращивать нефтедобычу при первых признаках повышения спроса на мировом рынке.

Саудовский министр также добавил, что страны ОПЕК+ принимают решения единогласно.

Ранее траны ОПЕК+ достигли договоренности о снижении нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в начале февраля мониторинговый комитет ОПЕК+ оставил в силе прежние решения альянса.