Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор

Опубликовано: 20:16, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Главы России и Узбекистана сегодня провели телефонный разговор. Президенты обсудили развитие сотрудничества, в первую очередь - в торгово-экономической сфере.

Президенты России и Узбекистана сегодня поговорили по телефону, сообщили в Кремле.

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев поговорили о различных аспектах дальнейшего расширения российско-узбекистанского сотрудничества. Лидеров интересовала торгово-экономическая сфера.

"Трехсторонний газовый союз"

Как сообщал "Вестник Кавказа", 9 февраля в Ташкенте заявили о намерении Москвы, Ташкента и Астаны активизировать переговоры по налаживанию поставок газа из РФ через эти страны - соответствующие переговоры в тот день провели Алексей Миллер и руководители казахстанского и узбекистанского энергетических ведомств.

Трансафганский коридор

В конце прошлого месяца стало известно, что Москва и Ташкент обсуждают перспективы альтернативного грузового транспортного коридора, ведущего через Афганистан в Южную и Юго-Восточную Азию.