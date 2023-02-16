Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор

Президенты России и Узбекистана сегодня поговорили по телефону, сообщили в Кремле.
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев поговорили о различных аспектах дальнейшего расширения российско-узбекистанского сотрудничества. Лидеров интересовала торгово-экономическая сфера.
"Трехсторонний газовый союз"
Как сообщал "Вестник Кавказа", 9 февраля в Ташкенте заявили о намерении Москвы, Ташкента и Астаны активизировать переговоры по налаживанию поставок газа из РФ через эти страны - соответствующие переговоры в тот день провели Алексей Миллер и руководители казахстанского и узбекистанского энергетических ведомств.
Трансафганский коридор
В конце прошлого месяца стало известно, что Москва и Ташкент обсуждают перспективы альтернативного грузового транспортного коридора, ведущего через Афганистан в Южную и Юго-Восточную Азию.