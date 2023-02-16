УЕФА перечислил азербайджанским клубам деньги на развитие детского футбола

Опубликовано: 19:24, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Семь футбольных клубов, выступающих в премьер-лиге Азербайджана, получили от УЕФА по 500 тыс манатов на развитие детского футбола. Средства предназначены за сезон 2021/22.

Семь азербайджанских футбольных клубов получили от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) средства на развитие детского футбола. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Деньги были перечислены в рамках программы "Выплаты солидарности и развития детского футбола" за сезон 2021/22.

Средства получили следующие клубы: "Нефтчи", "Зиря", "Габала", "Сабах", "Сумгаит", "Сабаил" и "Шамахы". Каждый из них получил по 271 428 евро (примерно 500 тыс манатов).

В прошлом году УЕФА перечислил семи азербайджанским командам по 72,8 тыс. евро (около 140 тыс манатов).

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", на прошлой неделе АФФА перечислила Турции средства, предназначенные для помощи пострадавшим от землетрясений.