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Ветераны войны Судного дня начали бороться с Нетаньяху

Ветераны войны Судного дня начали бороться с Нетаньяху
Более сотни ветеранов войны Судного Дня начали кампанию протеста против правовой революции, инициированной партией  главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху.

В Израиле ветеранами войны Судного дня, в том числе награжденных медалями за доблесть и мужество, была инициирована протестная кампания «борьбе за спасение имиджа Израиля», которому угрожает инициированная партией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху правовая реформа.

Колонна с протестующими выехала из Верхней Галилее.  Планируется, что в пятницу, колонна проедет по Кесарии в Латрун. Акция протеста завершится митингом в Тель-Авиве.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что протесты против судебной реформ потрясают Израиль с начала января.

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