Ветераны войны Судного дня начали бороться с Нетаньяху

Опубликовано: 16:54, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Более сотни ветеранов войны Судного Дня начали кампанию протеста против правовой революции, инициированной партией главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху.

В Израиле ветеранами войны Судного дня, в том числе награжденных медалями за доблесть и мужество, была инициирована протестная кампания «борьбе за спасение имиджа Израиля», которому угрожает инициированная партией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху правовая реформа.

Колонна с протестующими выехала из Верхней Галилее. Планируется, что в пятницу, колонна проедет по Кесарии в Латрун. Акция протеста завершится митингом в Тель-Авиве.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что протесты против судебной реформ потрясают Израиль с начала января.