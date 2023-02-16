В Турции из-под завалов на 11-й день спасли молодую девушку

Опубликовано: 16:41, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

17-летняя девушка провела под завалами в Кахраманмараше почти 248 часов, сегодня она была спасена.

В Турции под завалами, образовавшимися в результате страшного землетрясения продолжают находить живых людей, на 248-й час после бедствия удалось спасти 17-летнюю жительницу провинции Кахраманмараш.

Алейна Олмез была извлечена из-под завалов в квартале Каябашы города Кахраманмараш на 11-й день поисково-спасательной операции. Как рассказали спасатели, вызволить девушку было сложно, с ней постоянно общались. После спасения девушке была оказана первая медицинская помощь, затем Алейна была доставлена в больницу.

Число жертв стихийного бедствия в Турции превышает 36 тыс человек.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что после трагедии была запущена благотворительная кампания «Турция - единое сердце».