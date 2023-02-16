Центробанк продлит ограничения на снятие валюты

После 9 марта ЦБ РФ намерен продлить действующие валютные ограничения, но будут внесены некоторые изменения, об этом рассказала в четверг глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По ее словам, в Центробанке сегодня не усматривают "возможности для какой-то системной либерализации валютных ограничений". Те ограничения, которые действуют сегодня, важны с точки зрения финансовой стабильности, подчеркнула Набиуллина. Так, ограничение по наличной иностранной валюте действуют на фоне остановки ее ввоза, оно будет продлено, но с изменениями.
Напомним, россияне с 9 марта 2022 года могут снять со своих валютных счетов максимум $10 тыс, остальные средства доступны только в рублях.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что Центробанк не видит проблем с валютой для россиян, отправляющих за границу.