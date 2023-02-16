Байрамов и Чавушоглу провели телефонный разговор

Опубликовано: 13:05, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Телефонный разговор состоялся между главой МИД Азербайджана и его турецким коллегой.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Стороны обсудили спасательные работы в пострадавших от землетрясения турецких районах. Байрамов еще раз выразил слова сочувствия в связи с трагедией, которая потрясла Турцию, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Глава ведомства подчеркнул, что Азербайджан продолжит свою гуманитарную миссию по ликвидации последствий стихийного бедствия и выразил уверенность в том, что турецкий народ сможет преодолеть это испытание.

В свою очередь Чавушоглу подробно описал ситуацию в зоне землетрясения, а также рассказал о ходе спасательной операции.

Кроме того, министры обменялись мнениями по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли свыше 36 тыс человек.