Новый антирекорд: в России почти 15 тысяч новых заразившихся коронавирусом

Опубликовано: 13:03, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Число новых заболевших коронавирусом в России поставило очередной антирекорд – за сутки в стране прибавилось еще 14 740 инфицированных.

Диагноз "коронавирус" за минувшие сутки прозвучал из уст врачей для пациентов, испытывающих типичные симптомы заболевания, 14 740 раз – это максимум с начала года.

Суточная заболеваемость в Москве составила 3 782 случаев, чуть меньше, чем накануне (3 862). В Санкт-Петербурге болезнь уложила 1 308 человек, в Московской области – 468 новых заболевших, в Краснодарском крае - 235, на Ставрополье - 248, в Крыму - 36, в Дагестане - 15, в Кабардино-Балкарии - 40, в Адыгее - 14, в Карачаево-Черкесии - 29, в Чечне - 1, в Северной Осетии - 16, в Ингушетии – 4 новых пациента.

Умерли за сутки 37 человек.

Всего, по официальным данным, с начала пандемии COVID-19 в стране переболели уже 22 121 725 человек, умерли от болезни 395 689 заболевших.

Госпитализация на сутки потребовалась 1 516 пациентам. Выздоровели за сутки 11 140 человек, за все время вирус побороли 21 472 809 пациентов.

Напомним, накануне в стране также был установлен очередной с начала года коронавирусный антирекорд - за сутки было выявлено свыше 13,4 тыс новых заболевших.