ЕС хочет запретить экспорт в Россию электроники, сантехники, шин и ПО

Опубликовано: 12:57, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Черновой десятый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет на экспорт электроники, лазеров, сантехники, программного обеспечения, шин, светодиодов и фейерверков.

В новый пакет антироссийских санкций ЕС может войти запрет на поставки ряда самых различных товаров, передает портал EUobserver со ссылкой на документы.

Прежде всего, в Евросоюзе рассматривают вариант запрета поставок в Россию высокотехнологичных товаров, которые "могут использоваться для систем вооружений". Речь идет о запрете на экспорт программного обеспечения, электроники, лазеров, радиооборудования, авиационном электронном оборудовании, морских камерах, а также редкоземельных минералах.

Могут прекратиться поставки в Россию электрошокеров, способных одновременно поражать множество людей, водяных пушек, используемых для подавления протестов, оборудования для распространения отравляющих, раздражающих химических веществ.

Также Европа может прекратить поставки в Россию пиротехники, используемой для спецэффектов в кино и театре, и фейерверков.

Под запрет может попасть экспорт сантехники - унитазов, раковин, биде.

В ЕС обсуждают также запрет на поставки в Россию шин, светодиодов, кирпичей, дымовых труб, пеньковой пряжи, вилочных погрузчиков, машин для сортировки писем и перьев для ручек.

Ожидается, что новый пакет санкций будет сформирован и вступит в действие к 24 февраля.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал о том, что ЕС хочет включит в юбилейный пакет санкций рестрикции в отношении «Тинькофф банка», ФНБ, более сотни физических лиц и компаний, российского каучука и ограничения «против пропаганды».