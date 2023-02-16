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Опубликованы новые данные по погибшим при землетрясении в Турции

Опубликованы новые данные по погибшим при землетрясении в Турции
Жертвами стихийного бедствия в Турции стали 36 187 человек.

Управление по устранению последствий стихийных бедствий увеличило количество погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции.

Как заявили в ведомстве, стихийное бедствие лишило жизни 36 187 человек, вывезены из пострадавших регионов в другие районы Турции 216 347 человек.

Также в агентстве добавили, что общее число раненых составило 108 068.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа" землетрясения на юго-востоке Турции произошли 6 февраля. Магнитуда первого составила 7,8, а второго – 7,5. Стихийное бедствие также коснулось и северную часть Сирии.

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