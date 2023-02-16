Глава МИД Израиля и президент Турции провели переговоры

Опубликовано: 11:25, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Состоялись переговоры главы МИД Израиля Эли Коэна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава МИД Израиля Эли Коэн провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе своего визита в Турцию.

В рамках переговоров стороны пришли к соглашению об укреплении сотрудничества двух стран для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

В начале переговоров израильский министр выразил соболезнования президенту Турции в связи с произошедшим в стране разрушительным землетрясением. Также он заверил, что Израиль продолжит оказывать Турции гуманитарную помощь.

Также глава израильского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что отношения между Израилем и Турцией важны для стабильности региона. По его словам, вплести Израиля ведут активную работу над укреплением двусторонних связей.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в прошлом году Израиль и Турция восстановили дипломатические отношения после долгого перерыва.