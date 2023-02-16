В Казахстане обсудят строительство АЭС

Власти Казахстана инициировали слушания по вопросу возведения будущей АЭС.
Жители села Улкен Жамбылского района Алматинской области приглашаются на слушания по поводу строительства на территории региона АЭС.
Как рассказали в пресс-службе Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", каждый сможет поделиться мнениями и получить ответы от экспертов на актуальнее вопросы по поводу возведения АЭС. Уточняется, что пока стратегия строительства АЭС находится на стадии разработки.
Ранее «Вестник Кавказа писал о том, что в Казахстане станет проще бастовать.