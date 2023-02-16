В Казахстане обсудят строительство АЭС

Опубликовано: 10:42, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Власти Казахстана инициировали слушания по вопросу возведения будущей АЭС.

Жители села Улкен Жамбылского района Алматинской области приглашаются на слушания по поводу строительства на территории региона АЭС.

Как рассказали в пресс-службе Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", каждый сможет поделиться мнениями и получить ответы от экспертов на актуальнее вопросы по поводу возведения АЭС. Уточняется, что пока стратегия строительства АЭС находится на стадии разработки.

Ранее «Вестник Кавказа писал о том, что в Казахстане станет проще бастовать.