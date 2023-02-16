ООН осудит поселенческую политику Израиля

Опубликовано: 9:46, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Совбез ООН оценит расширение израильских поселений.

В понедельник 20 февраля в Совете Безопасности ООН пройдет голосование по палестинскому предложению осудить решение правительства о расширении поселений в Иудее и Самарии.

По данным дипломатических источников Reuters, предложение, разработанное ОАЭ в координации с палестинцами, требует от Израиля "полностью и немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории".

Данных о позиции США нет, однако существует предположение, что Штаты могут наложить вето на это предложение несмотря на критику решения Израиля главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Израиль меняет вектор иммиграционной политики.