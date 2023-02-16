Евро на открытии торгов Мосбиржи преодолел планку в 80 рублей

Опубликовано: 7:54, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня утром торги на Московской бирже стартовали с нового роста основных мировых валют, а евро взял психологический рубеж в 80 рублей.

В ходе утренних торгов на Московской бирже рубль продемонстрировал новое падение, а курс евро поднялся выше 80 рублей – до 80,13 рубля.

Не отстает от европейской валюты и американская - курс доллара к рублю на открытии торгов по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 17,5 копеек и составил 74,74 рубля, передает ТАСС.

Вслед за старшими "собратьями" дорожает и китайская валюта – юань торгуется за 10,89 рубля, демонстрируя рост на 0,2 копейки.

Напомним, накануне вечером торги на Московской бирже завершились очередным падением рубля на фоне ожидаемых новых санкций и подешевевшей нефти: курс американской валюты к концу рабочего дня составил 74,57 рублей, подорожав на 77,25 копеек, а евро остановился на отметке в 79,89 рублей - на 63,75 копейки дороже, чем в момент закрытия предыдущих торгов.