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Россия и Иран будут развивать сотрудничество в спортивной сфере

Россия и Иран будут развивать сотрудничество в спортивной сфере
Россия и Иран будут наращивать сотрудничество в спорте. Соответствующий меморандум был заключен в Тегеране министрами спорта обеих стран.

Министерства спорта России и Ирана оформили меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области спорта. Об этом пишут иранские СМИ.

Церемония подписания прошла в Тегеране накануне. Свои подписи под документом поставили главы ведомств Олег Матыцин и Сейед Хамид Саджади Хазаве.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в скором времени российский и иранский олимпийские комитеты намерены заключить меморандум о расширении сотрудничества в спорте.

В конце января соглашение о сотрудничестве подписали Центробанки РФ и Ирана.

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