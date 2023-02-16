Землетрясение разрушило исторические мечети и древние памятники

Опубликовано: 5:00, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Землетрясение разрушило многие древние монументы, в том числе крепость Газиантепа, мечеть Йени Джами, Латинскую католическую церковь в Турции и Цитадель Алеппо в Сирии.

Ранее "Вестник Кавказа" писал об ущербе от землетрясения в Турции.

Катастрофическое землетрясение мощностью в 7,8 балла, в результате которого тысячи человек погибли в Турции и на северо-западной Сирии, также уничтожило несколько исторических монументов региона, простоявших столетиями. Пострадали археологические памятники в турецких регионах Газиантеп и Малатья и в сирийской провинции Алеппо, пишет Middle East Eye.

Крепость Газиантепа

Двухтысячелетняя крепость Газиантепа была сильно повреждена, от большинства стен и смотровых башен остались руины. Газиантеп Калеси, как ее называют местные жители, историческая каменная крепость, изначально выполнявшая функцию смотровой площадки, была построена в период Хеттского царства во втором тысячелетии до нашей эры. Замок был расширен и укреплен Римской империей во втором и третьем веках. Крепость с железными поручнями рухнула, а от стен и минарета мечети Ширвани XVII века не осталось ничего.

Мечеть Йени Джами

Несколько стен мечети Йени Джами (Новой мечети) XVII века, находящейся в Малатье на юго-востоке Турции также разрушились. Каменная мечеть в традиционном османском стиле была отреставрирована и открыта для прихожан в прошлом году. Поскольку землетрясение случилось в 04:17 по местному времени, неизвестно, находился ли кто-либо внутри во время катастрофы. Мечеть уже неоднократно разрушалась во время землетрясений. В марте 1894 года она была сравнена с землей, а затем реконструирована. В очередной раз мечеть пострадала в ходе землетрясения в Маньясе в 1964 году.

Латинская католическая церковь

Латинская католическая церковь в районе Искендерун в провинции Хатай серьезно пострадала. Только арки и стены церкви устояли, близлежащие постройки превратились в руины. Церковь имела особое значение для местной католической общины: здесь прихожане собирались в Страстную неделю накануне Пасхи. По официальным данным, церковь была построена в 1858-1871 годах. Реконструкция была проведена в 1901 году после пожара.

Древняя цитадель Алеппо

Древняя цитадель Алеппо в Сирии, считающаяся одной из старейших и крупнейших крепостей в регионе, серьезно пострадала в ходе землетрясения. Вход в форт был поврежден, а высокие стены средневекового замка обрушились, купол мечети Айюбидов, находящейся в цитадели, частично обвалился. Созданная примерно в третьем тысячелетии до нашей эры цитадель была восстановлена в начале 2000-х и служила главной туристической достопримечательностью. Цитадель - часть Старого города Алеппо, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Замок Маргат

Замок Маргат, или аль-Маркаб по-арабски, находящийся в окрестностях Банияса на северо-западе Сирии, тоже пострадал во время землетрясения. В замке, служившим крепостью для крестоносцев, обрушились круглые башни.