Во Франции появится первый панарабский музей в Европе

Опубликовано: 23:03, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Новый музей будет создан в парижском Институте арабского мира. По словам президента Института Жака Ланга, финансирование проекта будет осуществляться за счет гранта Министерства культуры Франции и инвестиций ряда арабских стран.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что Национальный музей Грузии вошел в топ-10 музеев мира.

В интервью The National Жак Ланг, ранее занимавший должность министра культуры Франции, рассказал, что в музее будет представлено около двух тысяч современных предметов искусства с Ближнего Востока и Северной Африки. Несколько галерей планируется отвести под картины, скульптуры, фотографии, книги и манускрипты.

Подобного рода музеи есть в таких городах, как Шарджа и Доха, но ничего подобного еще не появилось в Европе. Это возможность собрать всю нашу замечательную коллекцию в одном месте. Мы не только преобразим имеющееся у нас пространство, но и установим связь между историей арабского мира и современным искусством

- говорит Ланг.

Экспонаты

Институт получит 1677 работ 148 художников от арт-дилера и коллекционера французско-ливанского происхождения Клода Леманда. В коллекции есть произведения алжирских и ливанских художников - Абдаллы Бенантёра и Шафика Аббуда, а также иракского скульптора Дии аль-Аззави. Несколько произведений, помимо тех, которые уже находятся в институте, будут показаны в марокканском Рабате в конце месяца в рамках выставки под названием ”Шедевры музея”.

Мы хотим показать наши выставки по всему миру. У нас замечательные отношения с институтами Абу-Даби. Хотелось бы показать также нашу текущую выставку с тканями XIX века из Узбекистана.

- рассказал президент института.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, что в Узбекистане выпустят альбом с уникальными экспонатами узбекской коллекции Национального музея истории Азербайджана.

Культурная коллаборация с Абу-Даби

Институт давно сотрудничает с культурными организациями Абу-Даби. В 2021 году было подписано соглашение с Управлением культуры и туризма центра арабского языка Абу-Даби по продвижению ближневосточной культуры как в ОАЭ, так и по всему миру. Одна из инициатив - укрепление статуса международного сертификата, подтверждающего знание арабского языка. Сертификат, выдаваемый институтом с 2018 года людям и организациям после прохождения сложного языкового экзамена, признается по всему миру и подтверждает владение современным арабским языком. В рамках партнерства языковой центр будет работать вместе с Альянс Франсез, которая проводит тесты в Абу-Даби и Дубае, для подтверждения сертификации и ежегодного учета аппликантов, в том числе по уровню подготовки, а также для соответствующего обучения.

Мы работаем с высокопоставленными официальными лицами ОАЭ и Франции, чтобы получить поддержку для этого проекта. Учебные пособия по арабскому для взрослых и детей были разработаны и приведены нашим институтом.

- утверждает Ланг.

Одно из самых серьезных вложений института в культурное развитие Абу-Даби произошло за кулисами. Ланг вспоминает о том, что не все культурные круги Франции изначально поддержали идею о создании международного аванпоста Лувра в Абу-Даби.

Много было тех, кто выступал против идеи выхода за границу из-за боязни, что музей утратит свою уникальность и душ. Во многие газеты я писал о том, что поддерживаю выход на Абу-Даби, поскольку проект был трансформационным по своей сути. Власти ОАЭ сразу же его поняли, можно сказать, они были его инициаторами

- говорит президент института.

Изменение восприятия

Ланг оказал поддержку открытию Лувра в Абу-Даби в 2017 году благодаря своему десятилетнему опыту управления Институтом арабского мира. У него на глазах культурный обмен расширяет мировоззрение и меняет восприятие. В институте есть буквально всё: от галерей и книжных магазинов до кафе и ресторанов, а еще он стал центром общения для энергичной арабской и северо-африканской диаспор Франции.

Ежедневно я вижу здесь людей из арабского мира и Северной Африки. Они счастливы, что есть такое место, где ценятся свобода, терпимость, креативность и современность. Благодаря великолепным выставкам, кинопоказам, конференциям, даже фестивалю комедии, мы отчасти сокрушаем предубеждения, которые есть у общества в отношении арабского мира

- объясняет Ланг.

Он надеется, что Институт пойдет по стопам Лувра и откроет свое отделение в каком-нибудь из космополитичных городов, наподобие Абу-Даби:

Думаю, всё возможно. Но мы не должны повторять то, что есть у нас здесь, в Париже. У каждого учреждения должен быть свой голос, который представляет город и людей, в нём живущих. Чтобы произошли серьезные изменения и мир стал лучше, необходимо прилагать усилия, но, в конце концов, они того стоят.