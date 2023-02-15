МИД: Азербайджан сам обеспечит права армянского населения Карабаха

Опубликовано: 21:36, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Реинтеграция армянского населения Карабаха представляет собой внутреннее дело Азербайджана, в которое Ереван не должен вмешиваться, заявили в Баку.

Азербайджан самостоятельно обеспечит безопасность армянского населения Карабахского экономического района АР, заявил начальник управления пресс-службы МИД АР Айхан Гаджизаде.

Таким образом он прокомментировал слова секретаря СБ Армении Армена Григоряна о включении в проект мирного договора с Азербайджаном пункта о международном механизма, путем которого бы велось "обсуждение прав и безопасности армян в Карабахе".

Ереван тормозит переговоры по мирному соглашению

Дипломат пояснил, что такие манипуляции Еревана тормозят переговоры по мирному соглашению, снова подтверждая, что руководство Армении не стремится к установлению мира.

Гаджизаде пояснил, что данные инициативы Армении не имеют под собой никаких оснований и останутся безрезультатными.

Ереван не отказался от территориальных претензий к Баку

Представитель МИД также отметил, что эти действия Еревана говорят о том, что армянская сторона так и не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану, что вступает в противоречие с международным правом, а также достигнутыми в Праге и Сочи договоренностями, в рамках которых Баку и Ереван взаимно признают территориальную целостность и суверенитет.

Ереван не может вмешиваться в реинтеграцию армянского населения Карабаха

Дипломат подчеркнул, что Карабах - это неотъемлемая часть Азербайджана, поэтому и права и безопасность его армянского населения будут обеспечены согласно Конституции АР.

Реинтеграция жителей армянского происхождения - это внутренний вопрос Азербайджана, и вмешательство в него Еревана неприемлемо, заключил Айхан Гаджизаде.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее глава МИД РФ заявил, что Азербайджан в результате Карабахской войны освободил от оккупации свои земли. Сергей Лавров подчеркнул, что 7 октября 2022 года Ереван признал территориальную целостность Азербайджана.

Кроме того, 31 января подконтрольная Николу Пашиняну газета "Грапарак" фактически предложила армянскому населению получить гражданство Азербайджана, прозрачно намекая на то, что сепаратистский проект в итоге будет закрыт, и большинство его участников станут гражданами Азербайджана. В статье говорится в том числе, что получить азербайджанский паспорт готовы около 30-35 тыс человек.